Air France-KLM zakt op Damrak na miljardenverlies

Het aandeel Air France-KLM zakte vrijdag op het Damrak, nadat de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie een miljardenverlies bekendmaakte. De Europese beurzen begonnen met minnen aan de laatste handelsdag van oktober. De vrees voor de gevolgen van het oplaaiende coronavirus hield de financiële markten in de greep. In Amsterdam verwerkten beleggers daarnaast de resultaten van Wolters Kluwer, Brunel, GrandVision en ForFarmers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,8 procent lager op 530,27 punten. De hoofdindex stevent af op een verlies van ruim 3 procent in oktober. De MidKap daalde 0,7 procent tot 765,92 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,1 procent.

Air France-KLM verloor dik 4 procent bij de middelgrote bedrijven. De luchtvaartcombinatie leed in het derde kwartaal een verlies van 1,7 miljard euro door de gevolgen van de coronacrisis. In de eerste negen maanden van het jaar liep het nettoverlies op tot dik 6 miljard euro. In het vierde kwartaal zal het bedrijfsresultaat volgens Air France-KLM „substantieel” lager uitvallen dan in het derde kwartaal, door de extra coronamaatregelen in veel landen.

Daarnaast heeft KLM de vakbonden voor crisisoverleg bijeengeroepen. De partijen moeten volgens bronnen bij KLM weer om tafel over aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden om zich te verzekeren van noodsteun van de Nederlandse overheid, van in totaal 3,4 miljard euro. Komt KLM niet met een ander plan dan wordt het voortbestaan van de onderneming bedreigd.