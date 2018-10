Air France-KLM wint op rood Damrak

De AEX-index in Amsterdam is donderdag met verlies gesloten. Ook elders in Europa was sprake van een negatief sentiment. Op het Damrak was luchtvaartconcern Air France-KLM een opvallende winnaar na bemoedigende berichten over cao-gesprekken met het personeel van Air France. Op Beursplein 5 werden verder onder meer cijfers van Unilever, Flow Traders en Sligro verwerkt.

De AEX-index sloot met een verlies van 0,7 procent op 523,87 punten. De MidKap, met daarin uitblinker Air France-KLM, hield de schade beperkt tot een minimaal verlies op 749,22 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 1,1 procent.

Air France-KLM won 4,8 procent aan beurswaarde. Het aandeel veerde op na berichten dat Air France en de Franse vakbonden dicht bij een akkoord zijn over een nieuwe cao. De directie legt mogelijk vrijdag een cao-bod op tafel waar een meerderheid van de bondsbestuurders zich in kan vinden, zo werd gemeld.

Grote stijger in de AEX was biotechnologieconcern Galapagos met een winst van 2,5 procent. Chipmachinemaker ASML sloot de rij met een verlies van 3,2 procent. Unilever verloor 0,8 procent. Het was- en levensmiddelenconcern boekte in het derde kwartaal minder omzet door negatieve wisselkoerseffecten. In Zürich won branchegenoot Nestlé 0,7 procent. Het Zwitserse levensmiddelenconcern zag de omzet in de eerste negen maanden groeien.

In de MidKap sloot Sligro (min 3,9 procent) de rij. Het groothandelsbedrijf kampt in toenemende mate met personeelstekorten in zijn distributiecentra en oplopende kosten. Beursintermediair Flow Traders won 3,6 procent na een record aan handelsinkomsten in de eerste negen maanden.

In Parijs won Carrefour dik 9 procent na sterke omzetcijfers van het Franse supermarktconcern. De Duitse softwarefabrikant SAP zakte 6 procent in Frankfurt na een handelsbericht.

De euro was 1,1505 dollar waard, tegen 1,1539 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent in prijs tot 69,36 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 79,64 dollar per vat.