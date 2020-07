Air France-KLM verwacht nieuwe aandelen uit te geven

Air France-KLM moet op een bepaald moment nieuwe aandelen uitgeven om de crisis te doorstaan. Dat zei financieel topman Frédéric Gagey in een conferencecall met analisten. Die vroegen hem onder andere hoe het luchtvaartconcern leningen van de Nederlandse en Franse overheid verwacht terug te betalen.

Door de coronacrisis zag Air France-KLM in het tweede kwartaal bijna de gehele passagiersstroom wegvallen, nadat reisbeperkingen internationaal reizen onmogelijk hadden gemaakt. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie leed een verlies van 2,6 miljard euro op een sterk gedaalde omzet.

Zowel Nederland als Frankrijk heeft een aandelenbelang van circa 14 procent in Air France-KLM. De Nederlandse regering gaf bij de aankondiging van 3,4 miljard euro steun, in de vorm van directe leningen en kredietgaranties, al aan dat een kapitaalinjectie door aandeelouders de meest logische optie voor vervolgsteun is. Frankrijk zegde dit jaar al een steunpakket ter waarde van 7 miljard euro toe.