Air France-KLM stelt dividend in vooruitzicht

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM hoopt aandeelhouders op termijn te belonen met een dividenduitkering. Dat meldde de onderneming in zijn strategieplannen voor de komende vijf jaar. Alle plannen die de Nederlands-Franse maatschappij uit de doeken deed, zijn er volgens topman Benjamin Smith op gericht om de leidende positie in Europa weer terug te winnen. Details over de uitvoering werden niet gegeven.

AF-KLM vatte de plannen samen in vier strategische prioriteiten. Ten eerste moet de effectiviteit van de onderneming worden verbeterd en de drie merken KLM, Air France en Transavia duidelijker in de markt worden gezet. Het uiteindelijke doel is om op de middellange termijn een winstmarge van 7 tot 8 procent te behalen.

Verder wil de luchtvaartonderneming zich meer gaan richten op de divisies die het meest winstgevend zijn. Ook moeten stappen gezet worden met het paaien van klanten, loyaliteitsprogramma’s, de onderhoudsdivisie en de vrachttak. Daarnaast kijkt de maatschappij naar overnamekansen, als deze zich voordoen.

In de eerste negen maanden van dit jaar was bij Air France-KLM sprake van een marge van 4,8 procent. Daarbij presteerde KLM met een marge van 8,5 procent al volgens verwachting. Bij Air France kwam de winstmarge tot en met het derde kwartaal uit op 2,1 procent. Volgens kenners loopt AF-KLM op bepaalde gebieden achter bij rivalen als Lufthansa en British Airways-moeder IAG.

Volgens het nieuwe plan richt AF-KLM zich op zijn drie merken KLM, Air France en Transavia. De strategie-update betekent voor KLM dat de Nederlandse maatschappij zijn leidende positie op Schiphol moet versterken. KLM moet daarbij het leidende merk worden voor passagiers die van en naar Europa willen reizen. Het Nederlandse Transavia moet zijn leidende positie bij de prijsvechters verstevigen, terwijl Transavia in Frankrijk moet uitgroeien naar die positie op zijn thuismarkt.