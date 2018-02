Air France-KLM schikt met Deutsche Bahn

KLM en vrachtdochter Martinair hebben een schikking getroffen met Deutsche Bahn over verboden prijsafspraken die in het verleden zijn gemaakt met concurrenten. Dat heeft een woordvoerder van KLM bevestigd naar aanleiding van berichten in Duitse media. Over de hoogte van de schikking doet het bedrijf geen verdere mededelingen.

Moederbedrijf Air France-KLM betaalt volgens Handelsblatt in totaal zo’n 60 miljoen euro schadevergoeding aan het Duitse spoorbedrijf. De krant beroept zich op bronnen in de sector.

Air France, KLM en vrachtdochter Martinair werden al eerder door de Europese Commissie beboet omdat ze tussen december 1999 en februari 2006 verboden prijsafspraken hadden gemaakt met elkaar en acht andere luchtvrachtvervoerders. De Frans-Nederlandse luchtvaartgroep moest 325 miljoen euro aan Brussel betalen.

Deutsche Bahn begon in 2014 een rechtszaak tegen dertien luchtvaartmaatschappijen. Het bedrijf zou bij elkaar zo 1,8 miljard euro willen zien van die vrachtvervoerders als compensatie voor misgelopen omzet.