‘Air France-KLM praat over steun van 10 miljard tegen crisis’

Air France-KLM is in gesprek over noodsteun van 10 miljard euro tegen de coronacrisis. Dat meldde de Franse krant La Tribune op basis van ingewijden. Vorige week werd nog gemeld dat de luchtvaartcombinatie in overleg was over een noodpakket van 6 miljard euro. Frankrijk en Nederland zouden garant willen staan voor dat krediet.

De steun zou komen in de vorm van noodleningen die worden gegarandeerd door de Franse en Nederlandse overheden die ieder een belang van 14 procent bezitten in het luchtvaartconcern. Het grootste deel van dat geld zou dan gaan naar Air France. Het grootste discussiepunt in de onderhandelingen zouden de Franse garanties aan potentiële kredietverstrekkers zijn. Die Franse garantiestelling wordt naar verluidt als te laag gezien door kredietverstrekkers, waardoor de onderhandelingen langer duren dan verwacht.

Door de crisis staat het leeuwendeel van de vloot van Air France-KLM aan de grond. Het bedrijf gaat flink in de kosten en investeringen snijden om de situatie het hoofd te bieden. Als er geen financiële steun komt, vreest het bedrijf binnen afzienbare tijd een geldtekort.