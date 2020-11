Air France-KLM overweegt aanschaf Boeing MAX-toestellen

Air France-KLM overweegt met de Boeing MAX-toestellen te gaan vliegen. Topman Ben Smith zei in een toelichting tijdens een online-bijeenkomst dat het concern een reeks van nieuwe toestellen overweegt, waaronder de MAX, maar ook de Airbus A220 en een verlengde versie van de A321.

Smith benadrukte dat als de MAX van Boeing weer is goedgekeurd dit toestel ook een serieuze optie kan zijn. De 737 MAX van Boeing wordt om veiligheidsredenen al ruim anderhalf jaar aan de grond gehouden, na twee crashes in korte tijd. De vliegtuigen staan na een aanpassing aan de vooravond van een terugkeer in het luchtruim.

Smith zei dat er al bestellingen geplaatst zijn voor zestig zogeheten narrow-body jets. Mogelijk dat het bedrijf deze bestellingen gaat aanpassen. Volgens Smith kijkt het bedrijf naar verdere vernieuwing van zijn vloot. Dat geldt dan onder meer voor KLM en Transavia. De Canadees zou het verder „zinvol” vinden als Airbus met een grotere versie van de A220 zou komen.