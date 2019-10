Air France-KLM onderuit op Damrak

Het aandeel Air France-KLM ging donderdag onderuit op de Amsterdamse aandelenbeurs na teleurstellende resultaten van de luchtvaartcombinatie. De Europese beursgraadmeters begonnen gemengd aan de zeer drukke beursdag. Naast de stortvloed van bedrijfsresultaten verwerken beleggers het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve, die de rente voor de derde keer dit jaar verlaagde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent in de min op 581,07 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 871,08 punten. De beurs in Parijs zakte 0,1 procent, Frankfurt won 0,1 procent. Londen zakte 0,4 procent.

Air France-KLM zakte 6 procent bij de middelgrote bedrijven. De Frans-Nederlandse luchtvaartonderneming sloot het belangrijke derde kwartaal van het jaar af met een lagere winst. AMG verloor 4 procent. De metalenspecialist had in het derde kwartaal veel last van de gedaalde metaalprijzen en leed opnieuw verlies. Chipbedrijf ASMI won 6,6 procent dankzij beter dan verwachte resultaten en vooruitzichten van het bedrijf.

Shell daalde bijna 3 procent bij de hoofdfondsen. Het olie- en gasconcern had in het derde kwartaal te lijden onder de zwakkere energieprijzen en zag de winst dalen. ING klom 1 procent. Analisten van KBC Securities verhoogden het advies voor ING naar kopen in een reactie op de kwartaalcijfers van de bank.