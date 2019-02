„Air France-KLM lastiger bestuurbaar”

Het wordt er voor de top van Air France-KLM niet eenvoudiger op om het bedrijf te besturen. Kenners van ING en Bernstein oordelen dat het toch al lastig te besturen bedrijf er een strategische eigenaar bij heeft gekregen en benadrukken dat de grote aandeelhouders ieder een eigen agenda hebben. Dat kan voor spanningen zorgen in het bestuur van de onderneming en voor tragere besluitvorming.

Nederland kocht voor 680 miljoen euro een deelneming van 12,7 procent en sprak de intentie uit om dit verder uit te breiden tot ruim 14 procent van de stukken. Daarmee zou het overheidsbelang gelijk zijn aan het belang van de Franse staat. Verder hebben strategische partners China Eastern en Delta Air Lines tezamen 17,6 procent van Air France-KLM in handen.

Al met al zorgt de bemoeienis van Nederland er voor dat het voor topman Ben Smith van Air France-KLM nog uitdagender wordt om de koers te bepalen. En dat was volgens Bernstein-analisten al geen sinecure. De uiteenlopende belangen van aandeelhouders kunnen volgens kenners noodzakelijke herstructureringen in de weg zitten. Het is voor Smith en de zijnen al een heel karwei om de spanningen tussen Parijs en Amsterdam te verminderen.

Nederland zag zich genoodzaakt in te grijpen omdat de Nederlandse belangen van KLM en Schiphol volgens het kabinet dreigden onder te sneeuwen. Het kabinet krijgt door zijn belang een zetel in het bestuur van Air France-KLM, meldt ING. In twee jaar tijd zal het stemrecht van Nederland zijn vergroot tot 23 procent. Het verrassingselement heeft mogelijk voor verbazing gezorgd bij de Fransen.

Het aandeel Air France-KLM noteerde woensdag in het eerste handelsuur 12 procent lager op 11,20 euro. Het Nederlandse belang werd daarmee in een dag tijd tientallen miljoenen euro’s minder waard.