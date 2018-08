Air France-KLM laagvlieger op Damrak

De AEX-index in Amsterdam is donderdag met verlies de handel uit gegaan. Ook elders in Europa was het sentiment negatief. Beleggers verwerkten onder meer de cijfers van AEX-fonds Unibail-Rodamco-Westfield. Luchtvaartconcern Air France-KLM leverde fors aan beurswaarde in na nieuwe stakingsdreigingen door Franse piloten.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,3 procent lager op 563,37 punten. De MidKap, met daarin AF-KLM, zakte 0,5 procent tot 794,21 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt raakten tot 0,6 procent kwijt.

Air France-KLM sloot de sessie met een min van ruim 7 procent. Nieuwe stakingen bij dochter Air France lijken een kwestie van tijd. Het personeel van de Franse luchtvaartmaatschappij eist een loonsverhoging van 5 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield was in de AEX een opvallende daler met een verlies van 4,3 procent. Volgens analisten van ING laat het halfjaarbericht van het vastgoedconcern beleggers nog in het ongewisse over de vooruitzichten, omdat de resultaten nog niet de volledige impact van de fusie met Westfield weergeven.

Altice Europe (min 4,8 procent) sloot de rij bij de hoofdfondsen in Amsterdam. Investeerder Fidelity maakte bekend dat zijn telecomfonds alle aandelen van het kabel- en telecombedrijf van de hand heeft gedaan. Koploper in de AEX was verzekeraar ASR met een winst van 3,3 procent.

Banken als ABN AMRO en ING verloren tot 1,6 procent. Dit na berichten dat de rekening voor het afschaffen van de dividendbelasting waarschijnlijk goeddeels komt te liggen op het bord van banken en bedrijven die veel energie verbruiken.

VolkerWessels won bij de kleinere fondsen dik 4 procent. Het bouwconcern profiteert de afgelopen periode volop van de aantrekkende economie en zag de omzet en winst stijgen. Branchegenoot Heijmans won 3,5 procent. De bouwer is voorkeurskandidaat voor een grootscheepse verbouwing op Schiphol. Heijmans verwacht jaarlijks 37 miljoen euro te verdienen aan de order.

In Parijs vielen de resultaten van Bouygues in goede aarde. De Franse bouw- en telecomgroep werd beloond met een koerswinst van 4,4 procent.

De euro was 1,1647 dollar waard, tegen 1,1695 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent in prijs tot 69,69 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 77,35 dollar.