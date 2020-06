Air France-KLM klimt op groen Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag in het groen geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters gingen verder omhoog na de winstbeurt een dag eerder. Beleggers schoven de zorgen over de sterke toename van het aantal coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten aan de kant. Op het Damrak was het aandeel Air France-KLM in trek na een akkoord over een miljardensteun van de Nederlandse overheid voor KLM.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 1 procent in de plus op 565,72 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 753,49 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,2 procent.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM dikte 9 procent aan in de MidKap. Het Nederlandse kabinet schiet KLM te hulp met een steunpakket van 3,4 miljard euro. Daarnaast zijn hardere afspraken gemaakt met moederbedrijf Air France-KLM en de Franse overheid over de positie van Schiphol als belangrijke overstapluchthaven. KLM zelf moet de kosten met 15 procent verlagen. Daarvoor wordt de komende tijd een herstructureringsplan gemaakt.