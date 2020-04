Air France-KLM in trek op groen Damrak

Het aandeel Air France-KLM was maandag in trek op het Damrak na berichten over overheidssteun aan de luchtvaartcombinatie. De Europese beurzen wonnen terrein. De extra steunmaatregelen van de Japanse centrale bank wakkerden de hoop aan op meer stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB), die later deze week hun beleidsvergaderingen houden. Ook de versoepeling van de coronamaatregelen in veel Europese landen zorgde voor optimisme.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,8 procent hoger op 514,07 punten. Alle 25 hoofdfondsen stonden in het groen. De MidKap klom 1,9 procent tot 690,66 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 2,3 procent.

Air France-KLM (plus 5,9 procent) behoorde tot de kopgroep in de MidKap. Het kabinet is van plan 2 miljard tot 4 miljard euro uit te trekken om KLM door de coronacrisis te helpen. Frankrijk schiet Air France en moederbedrijf Air France-KLM te hulp, zodat de luchtvaartcombinatie in totaal op 9 tot 11 miljard euro kan rekenen van zijn twee belangrijkste aandeelhouders.

In de AEX stond ING bovenaan met een winst van ruim 4 procent. Concurrent Deutsche Bank klom 7,7 procent in Frankfurt. De grootste Duitse bank boekte tegen de verwachting in winst in het eerste kwartaal. De bank komt later in de week met definitieve cijfers, maar bracht de voorlopige resultaten eerder naar buiten om onzekerheden in de markt de kop in te drukken.

Lufthansa steeg 6 procent. De Duitse luchtvaartreus streeft ernaar deze week een reddingspakket ter waarde van maximaal 10 miljard euro rond te hebben. Adidas zakte 2,5 procent. Het Duitse sportmerk verwacht in het tweede kwartaal een verlies te lijden doordat ruim twee derde van zijn winkels dicht is vanwege de virusuitbraak.

Bayer won 3 procent. Het Duitse chemieconcern had afgelopen kwartaal de wind mee door de pandemie. Het concern gaat vanwege de coronacrisis krachtiger optreden tegen het groeiende aantal klachten in de Verenigde Staten in verband met de mogelijk kankerverwekkende onkruidverdelger Roundup.

De euro was 1,0842 dollar waard, tegen 1,0800 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 13,9 procent minder op 14,59 dollar. Brentolie werd 5,9 procent goedkoper op 20,18 dollar per vat.