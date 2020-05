Air France-KLM en BAM zakken op groen Damrak

De aandelen van Air France-KLM en BAM gingen donderdag omlaag op het Damrak na tegenvallende kwartaalberichten. De Europese beurzen stonden in het groen. Beleggers kregen een flinke hoeveelheid kwartaalcijfers voor de kiezen, waaronder die van de AEX-bedrijven Ahold Delhaize, DSM en ArcelorMittal. Daarnaast werd uitgekeken naar de wekelijkse Amerikaanse werkloosheidsaanvragen, die later op de dag naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 509,72 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 703,60 punten. Parijs en Frankfurt stegen tot 0,6 procent. Londen klom 0,4 procent na het besluit van de Bank of England om de rente en het opkoopprogramma onveranderd te laten.

DSM (plus 3,6 procent) ging aan kop in de AEX. Het speciaalchemieconcern wist de lagere omzet van de materialendivisie, die veel klanten in de auto-industrie heeft, te compenseren door de verkopen van de voedingdivisie, waardoor de kwartaalomzet gelijk bleef. ArcelorMittal won 3,3 procent. De staalmaker schrapt het dividend en zet het mes in de kapitaalinvesteringen om zijn buffers te versterken.

Ahold Delhaize klom 0,6 procent. Het supermarktconcern voerde de nettowinst in het eerste kwartaal fors op dankzij hamsterende consumenten en houdt vast aan zijn verwachtingen voor 2020. De sterke kwartaalresultaten lagen volgens analisten in lijn met de verwachtingen.

BAM verloor 5,4 procent in de MidKap. De bouwer boekte een lager kwartaalresultaat en waarschuwde voor de onzekerheden rond de pandemie. Volgens BAM is het noodzakelijk dat overheden de sector ondersteunen. Fitnessketen Basic-Fit verloor 2,7 procent na het besluit van het kabinet om sportscholen tot 1 september dicht te houden.

Air France-KLM zakte ruim 3 procent in de MidKap na een nettoverlies van 1,8 miljard euro in het eerste kwartaal. De luchtvaartmaatschappij wordt net als sectorgenoten keihard geraakt door de coronacrisis waardoor veel vluchten zijn geschrapt.

Het Britse telecomconcern BT zakte 5 procent in Londen na het schrappen van het dividend en de vooruitzichten. Ook vrezen beleggers meer concurrentie voor BT doordat kabel- en telecomgiganten Liberty Global en Telefónica hun Britse activiteiten samenvoegen tot het grootste telefoon- en internetbedrijf van het Verenigd Koninkrijk.

De euro bleef ongewijzigd op 1,0802 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 23,73 euro. Brentolie kostte 1,5 procent minder op 29,28 dollar per vat.