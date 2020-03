‘Air France-KLM en Airbus vooraan in rij voor Franse noodsteun’

Air France-KLM en vliegtuigbouwer Airbus staan vooraan in de rij bij de Franse overheid om speciale noodkredieten te krijgen om de coronacrisis door te komen. Airbus zou ook de Duitse overheid al hebben benaderd voor hulp. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De luchtvaart is een van de zwaarst getroffen sectoren door de uitbraak van het virus. Tal van landen hebben reisbeperkingen en vliegverboden ingesteld, waardoor er veel minder gevlogen kan worden en de vraag naar tickets flink is opgedroogd.

In Nederland maakt KLM eveneens gebruik van steunmaatregelen van het kabinet. Daardoor hoeft de luchtvaartmaatschappij voorlopig geen gebruik te maken van werktijdverkorting voor haar personeel en kunnen medewerkers van KLM in ieder geval in de komende maanden aan de slag blijven met doorbetaling van loon.