Air France-KLM duikelt op beurs

Air France-KLM kelderde maandag op de beurs in Amsterdam na het aangekondigde vertrek van topman Jean-Marc Janaillac. De koers zakte na een vertraagde opening met meer dan 13 procent. Dat is het grootste koersverlies voor de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie in jaren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 555,27 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 787,54 punten. De beurs in Frankfurt won 0,1 procent en Parijs verloor 0,2 procent. De beurs in Londen was gesloten vanwege een vrije dag.

Air France-KLM (min 13,7 procent) was veruit de grootste daler in de MidKap. Janaillac treedt na de jaarvergadering van de luchtvaartcombinatie op dinsdag 15 mei formeel terug. De topman had zijn lot verbonden aan de uitkomst van een stemming over het finale loonbod aan de werknemers van Air France. Het aandeel verloor vrijdag al flink na teleurstellende cijfers en een waarschuwing voor de rest van het jaar vanwege de stakingen bij Air France.

Sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven was metalenspecialist AMG met een plus van 3 procent. Technologiegroep TKH (min 2,1 procent) noteerde ex-dividend. In de AEX noteerde Philips (min 1,5 procent) ex-dividend. Biotechnoloog Galapagos en chipmachinemaker ASML gingen aan kop met winsten van rond 0,9 procent.

In Zürich klom Nestlé 0,7 procent. Het Zwitserse levensmiddelenconcern gaat wereldwijd de producten van Starbucks verkopen buiten de filialen van de populaire Amerikaanse koffieketen. De eigenaar van Nespresso en Nescafé betaalt Starbucks eenmalig 7,2 miljard dollar voor de samenwerking.

Hannover Re won 3 procent in Frankfurt. De Duitse herverzekeraar bevestigde zijn winstdoelstellingen voor het lopende jaar.

Ook de olieprijzen werden in de gaten gehouden. De Amerikaanse president Donald Trump beslist deze week of hij de nucleaire deal van zijn voorganger Barack Obama met Iran uit 2015 in ere houdt. Trump zinspeelt al tijden op hernieuwde sancties tegen het land, dat hij ervan verdenkt heimelijk toch aan kernwapens te werken.

De dreiging van nieuwe economische sancties tegen Iran stuwde de olieprijs. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 70,28 dollar. Dat is het hoogste niveau sinds november 2014. Brentolie steeg 0,7 procent in prijs tot 75,36 dollar per vat. De euro was 1,1932 dollar waard, tegen 1,1938 dollar op vrijdag.