Air France haalt A380 voortijdig uit de vloot

Air France haalt zijn Airbus A380-toestellen voortijdig uit de vloot. Volgens de zustermaatschappij van het Nederlandse KLM zijn de grote ‘dubbeldekkers’ voorlopig niet nodig vanwege de coronacrisis. Bovendien wilde Air France eind 2022 toch al stoppen met dit toestel en in plaats daarvan kleinere en zuinigere vliegtuigen gebruiken.

Met het besluit is een afschrijving van ongeveer een half miljard euro gemoeid. Air France heeft nog vijf A380’s in bezit. Vier andere toestellen van het type gebruikte de maatschappij via een leaseovereenkomst. De A380 wordt vervangen door vliegtuigen van de nieuwe generatie, waaronder de Airbus A350 en de Boeing 787 Dreamliner.