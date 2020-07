Air France bevestigt bijna 7600 banen te schrappen

Air France bevestigt ruim 7600 banen te moeten schrappen om de coronacrisis te doorstaan. Dergelijke aantallen circuleerden al eerder. De Franse tak van luchtvaartcombinatie Air France-KLM snijdt daarbij vooral hard in het personeelsbestand van zijn regionale vliegmaatschappij HOP!

Bij Air France moeten de komende tweeënhalf jaar 6560 van de in totaal 41.000 banen verdwijnen. Daarbij mikt de vervoerder erop dat meer dan de helft van alle arbeidsplaatsen via natuurlijk verloop zal verdwijnen. Bij HOP!, dat vooral korte vluchten in Frankrijk zelf aanbiedt, wordt het personeelsbestand bijna gehalveerd. Hier verdwijnen 1020 van de 2420 banen.

Behalve via natuurlijk verloop, hoopt Air France ook met een vrijwillige vertrekregeling en vervroegd pensioen afscheid te nemen van veel medewerkers. Dergelijke vormen van banenreducties hebben de „prioriteit” bij de aanstaande reorganisatie, kondigde de maatschappij aan na een bijeenkomst met vakbonden.

Air France kreeg door de coronacrisis te maken met een omzetdaling van 95 procent gedurende drie maanden. Op het hoogtepunt van de crisis verloor het bedrijf dagelijks 15 miljoen euro. De zustermaatschappij van KLM wijst er daarbij op dat de weg naar herstel onzeker is.

De Franse staat, die voor circa 14 procent aandeelhouder is van Air France-KLM, kwam Air France eerder dit jaar te hulp met een pakket van 7 miljard euro aan noodleningen en garanties. Onlangs maakte de Nederlandse overheid bekend KLM met 3,4 miljard euro aan kredietgaranties en leningen te redden van de ondergang. Daarbij stelde Den Haag wel de eis dat de kosten bij KLM met 15 procent omlaaggaan. Ook Nederland heeft een belang van rond de 14 procent in Air France-KLM.