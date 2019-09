Ahold wil voedselverspilling sterker aanpakken

Supermarktconcern Ahold Delhaize wil de verspilling van voedsel terugdringen. Het bedrijf mikt nu op een reductie van de voedselverspilling met 50 procent in 2030, terwijl de doelstelling eerder lag op een verlaging met 20 procent in 2020.

Ahold Delhaize maakt deel uit een wereldwijd initiatief van grote winkelketens om verspilling aan te pakken. Dat initiatief werd gelanceerd op de VN-klimaattop in New York deze week. In de afgelopen jaren is de onderneming al bezig geweest met technologische verbetering om verspilling van levensmiddelen te drukken en samenwerking met lokale gemeenschappen om onverkocht voedsel aan arme mensen te doneren. Nu wil het bedrijf kijken naar onder meer verpakking, afprijzing en slimmere logistiek om het probleem te lijf te gaan.

„Terugdringen van voedselverspilling in onze winkels en distributieketen is een goede zaak voor ons bedrijf, het klimaat en voor verbetering van voedselveiligheid”, verklaarde topman Frans Muller van Ahold Delhaize.