Ahold haalt digitaal directeur bij McDonald’s

Ahold Delhaize heeft Farhan Siddiqi aangetrokken als directeur digitalisering. De Amerikaan komt over van McDonald’s waar hij dezelfde functie had. Eerder werkte hij bij onder meer Bank of America, winkelketen Target en industrieconglomeraat en General Electric.

Siddiqi begint op 28 januari bij de supermarktketen. Hij wordt verantwoordelijk voor de digitale transformatie en innovatie bij alle winkelketens van Ahold Delhaize. Daarbij gaat hij zich in het bijzonder richten op loyaliteit, data-analyse en personalisatie. Siddiqi wordt ook lid van de zogeheten Executive Committee.