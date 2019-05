Ahold Delhaize voert omzet op

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft de opbrengsten in het eerste kwartaal opgevoerd, ondanks een ongunstige timing van Pasen. Vooral online was er sprake van sterke omzetgroei.

De totale omzet van het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn en Delhaize steeg ten opzichte van een jaar eerder met 6,3 procent tot 15,9 miljard euro. Bij gelijke wisselkoersen was er sprake van 1,5 procent omzetgroei. Online stegen de opbrengsten bij gelijke wisselkoersen met een kwart. Onder de streep bleef 435 miljoen euro over, een stijging van 2,4 procent.

In Nederland dikten de opbrengsten met 3,5 procent aan tot ruim 3,5 miljard euro, waarbij webshops bol.com en ah.nl samen met bijna 30 procent groeiden. Albert Heijn heeft in dezelfde periode 26 winkels vernieuwd, waarbij meer ruimte voor versproducten klanten moet blijven lokken. De winstgevendheid liep daarbij iets terug door hogere kosten voor transport en logistiek.

In België liepen de verkopen juist terug. Ondanks verbeteringen aan vestigingen van supermarktketen Delhaize die voor meer gemak moeten zorgen, slonk de omzet op vergelijkbare basis met 2,3 procent.

In de Verenigde Staten, waar Ahold Delhaize het grootste deel van zijn omzet behaalt, stegen de vergelijkbare opbrengsten met 1,2 procent tot 9,7 miljard euro. Het concern had in april te maken met stakingen bij zijn keten Stop & Shop in de Verenigde Staten, maar die zijn nog niet meegerekend in de kwartaalcijfers. De acties leidden wel tot mindere verkopen, een groter verlies van bederfelijke waren en extra kosten. Ahold Delhaize houdt rekening met een hap van 90 miljoen tot 110 miljoen dollar uit het onderliggende bedrijfsresultaat.