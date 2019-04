Ahold Delhaize levert in op Damrak

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag met een kleine winst gesloten. Ook elders in Europa eindigden de graadmeters positief. In Amsterdam sprong het verlies van zwaargewicht Ahold Delhaize in het oog. Het supermarktbedrijf stelde zijn financiële doelen neerwaarts bij en kreeg een adviesverlaging aan de broek.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de sessie 0,2 procent hoger op 570,64 punten. De MidKap raakte 0,7 procent kwijt tot 819,11 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen uiteindelijk tot 0,8 procent.

Ahold Delhaize verloor 3,2 procent. Het Nederlands-Belgische supermarktconcern voelt de stakingen bij zijn Noord-Amerikaanse dochterbedrijf Stop & Shop in de portemonnee. Het bedrijf stelde zijn winstverwachting voor dit jaar naar beneden bij. Bernstein verlaagde het advies voor het aandeel.

Tankopslagbedrijf Vopak, dat ex-dividend noteerde, sloot de rij in de AEX met een min van 3,6 procent. Betalingsverwerker Adyen was de smaakmaker bij de hoofdfondsen met een winst van 5,5 procent.

In de MidKap viel vooral het verlies van Air France-KLM (min 6 procent) op. Europese sectorgenoten als Lufthansa (min 2 procent) in Frankfurt en IAG (min 3,2 procent) in Londen gingen ook onderuit. Mogelijk zorgden terreurspanningen na de aanslagen in Sri Lanka en de hogere olieprijzen voor druk. Het Ierse Ryanair speelde 4,4 procent kwijt. De prijsvechter moet van de rechter acht piloten een schadevergoeding van ieder enkele tonnen betalen vanwege de sluiting van de basis in Eindhoven.

Shell behoorde tot de kopgroep in de AEX met een winst van 1,8 procent, geholpen door de oplopende olieprijzen. In Londen klom BP 2,6 procent en het Franse Total steeg 1,8 procent. De oliedienstverleners Fugro en SBM Offshore dikten ruim 3 procent aan bij de middelgrote bedrijven.

In Londen maakte Thomas Cook een koerssprong van 18 procent. Volgens Sky News willen verschillende partijen de Britse reisorganisatie overnemen. In Brussel kelderde de Belgische materialengroep Umicore 17 procent na een winstalarm.

De euro was 1,1210 dollar waard, tegen 1,1240 dollar voor het paasweekeinde. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 66,34 dollar. Brent steeg 0,5 procent in prijs tot 74,42 dollar per vat.