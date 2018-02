Ahold Delhaize koploper in lagere AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag lager geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen in het rood. De vrees dat de Amerikaanse rente in een hoger tempo zal worden opgeschroefd zorgde voor een negatieve stemming. Op het Damrak werden de resultaten van Ahold Delhaize goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent in de min op 537,17 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 818,57 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 0,4 procent.

Ahold Delhaize was koploper bij de hoofdfondsen met een plus van ruim 1 procent. Het Nederlands-Belgische supermarktconcern heeft zijn winst in het vierde kwartaal ruimschoots verdrievoudigd. Het bedrijf profiteerde van een gunstiger belastingklimaat in de Verenigde Staten, waar het bedrijf het gros van zijn omzet vandaan haalt.