Ahold Delhaize klimt op positieve beurs

Het aandeel Ahold Delhaize was woensdag in trek op de Amsterdamse beurs na een verhoging van de winstverwachting door het supermarktconcern. De Europese beurzen gingen over een breed front omhoog. Beleggers verwerkten de kwartaalberichten van grote bedrijven als BMW, Allianz, Commerzbank en Deutsche Post. Op het Damrak kwamen naast Ahold Delhaize ook informatieleverancier Wolters Kluwer en optiekketen GrandVision met cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,4 procent hoger op 565,92 punten. De MidKap klom 1,6 procent tot 786,66 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,3 procent.

Alle 25 AEX-bedrijven stonden in het groen. Ahold Delhaize (plus 5,4 procent) was de grote winnaar en bereikte de hoogste koers ooit na een verdubbeling van de kwartaalwinst en een verhoging van de winstverwachting voor het hele jaar. Het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com profiteerde opnieuw van hamstergedrag van consumenten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, net als in het eerste kwartaal.

ASR steeg 3,4 procent na de aankondiging dat de verzekeraar haar dividenduitkering en aandeleninkoopprogramma hervat. Informatieleverancier Wolters Kluwer zag de resultaten groeien in de eerste jaarhelft en klom 3,2 procent.

GrandVision bleef vlak in de MidKap. Het optiekbedrijf dook in de eerste jaarhelft stevig in de rode cijfers door de tijdelijke sluiting van winkels vanwege de corona-uitbraak. Wel is er volgens het bedrijf sinds de heropening in diverse landen sprake van een stevig herstel.

In Frankfurt won Deutsche Post DHL ruim 2 procent. Het Duitse postbedrijf profiteerde afgelopen kwartaal van de sterk gestegen vraag naar pakketbezorging door de corona-lockdowns in diverse landen. Allianz daalde 0,1 procent. De Duitse verzekeraar zag het kwartaalresultaat opnieuw flink kelderen door de coronacrisis, maar is wel optimistischer over de tweede jaarhelft. Automaker BMW verloor dik 2 procent na een teleurstellend kwartaalbericht.

Commerzbank steeg 4 procent. De Duitse bank denkt dit jaar in de rode cijfers te duiken, terwijl eerder nog op een positief resultaat werd gerekend. Accor zakte 3 procent in Parijs. De hotelgroep gaat 1000 banen schrappen na een verlies van 1,5 miljard euro in het eerste halfjaar.

De euro was 1,1823 dollar waard tegen 1,1767 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 41,88 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 44,64 dollar per vat.