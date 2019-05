AH prijst „dynamisch” af in strijd tegen voedselverspilling

Het is de Albert Heijn ernst: voedselverspilling moet zo snel mogelijk tot de verleden tijd behoren. Vorig jaar gooide de supermarktketen voor 63 miljoen kilo aan eten over de houdbaarheidsdatum weg. Met de dinsdag gelanceerde pilot ”dynamisch afprijzen” hoopt het bedrijf die cijfers snel te reduceren.

In de oude situatie kregen producten die dicht tegen de houdbaarheidsdatum zitten een oranje sticker met 35 procent korting. Met het nieuwe systeem zorgen elektronische schaplabels automatisch voor een berekening van korting die op kan lopen tot 60 procent. Achter de labels zit een slim algoritme dat rekening houdt met aspecten als voorraad, verwachte verkoop en weersomstandigheden. In eerste instantie geldt het dynamisch afprijzen alleen voor vlees- en visproducten. Wanneer de pilot een succes blijkt, wordt het idee toegepast op meer producten en vestigingen.

De AH in Zandvoort dient als proefkonijn voor het nieuwe systeem. Winkelmanager Thomas Verhoek is verheugd met de noviteit in supermarktland „Ieder pakje vis of kip wat weggegooid moet worden is er een te veel.” De winkel moet er alles aan doen om consumenten een zetje in de goede richting te geven, meent Verhoek. „Mensen die zien dat ze 35 procent korting kunnen krijgen op een product wat niet lang meer houdbaar is, zullen misschien alsnog voor een verser product gaan. Als die korting nu oploopt tot 60 procent is dat wellicht een ander verhaal.”

„Maar”, haast de winkelmanager zich te zeggen „dat het nieuwe systeem zorgt voor minder verspilling is nog een aanname. We gaan de resultaten van de derving uitgebreid monitoren en daarna vergelijken met het oude systeem.”

Hoewel er onder het winkelend publiek in Zandvoort veel sympathie is voor de nieuwe pilot is het voor sommigen nog geen uitgemaakte zaak dat het ook een succes wordt. In de ruim opgezette AH in de badplaats zorgt het nieuwe systeem met twee schaplabels vooral nog voor verwarring. Een oudere mevrouw in de winkel kijkt vertwijfeld naar de prijskaartjes, zet haar bril op en besluit tenslotte de hulp van een medewerker in te roepen. „Welke prijs klopt er nou?”

Ook de Zandvoortse Sylvia Minneboom moet nog even wennen aan de nieuwe situatie. Ze komt bijna iedere dag bij de AH en gaat dan voor de bonusproducten. Vorige week nog kocht ze biologische smeerkaas met 35 procent korting. „De oranje sticker die erop zat, was niet te missen, maar die labels nu vallen een stuk minder op. Iedereen heeft haast tegenwoordig, dus klanten hebben waarschijnlijk niet eens tijd om al die bordjes te checken.”

Dat vindt ook Paddel, een zestiger die niet met achternaam in de krant wil. „Het nieuwe systeem moet duidelijker uitgelegd worden. Ik stond bij de kip en zag een meneer erg moeilijk kijken naar de prijzen.„ Hoewel hij „niet zo GroenLinksig” is, vindt Paddel het nieuwe concept prijzenswaardig. „Het is altijd goed als eten verkocht wordt in plaats van weggegooid.”

De Zandvoortse Angelique gaat zeker gebruik maken van de dynamische kortingen. „Ik vind het zo erg als eten weggegooid wordt. Daarnaast moet ik op de kleintjes letten, dus voor mij is dit een win-winsituatie.”

Supermarktmanager Verhoek hoopt dat de pilot breed aan gaat slaan. „Het is een hele investering. In geld, in het algoritme en in manuren, maar ik ben liever verliesgevend op een product, dan dat ik het moet weggooien.”