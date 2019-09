AH: geen beeld van verschil prijs bon en schap

Albert Heijn heeft geen exact beeld hoe vaak prijzen aan de kassa verschillen van de prijzen op de kaartjes bij de schappen. Dat laat de supermarktketen weten na een steekproef van Omroep Brabant, waaruit bleek dat een aantal producten op de kassabon duurder uitviel dan op schapkaartjes.

De regio-omroep ontdekte bij een rondgang langs 11 filialen dat bij 36 producten de prijs bij de kassa niet overeenkwam met die op het prijskaartje. In het merendeel van die gevallen ging het om een hogere prijs, die kon oplopen tot 0,69 cent extra.

Een woordvoerster van Albert Heijn legt uit dat het gaat om kaartjes bij de schappen die bij prijsveranderingen te laat zijn gewisseld. Personeel doet dit handmatig en daar kan in principe altijd een foutje in sluipen. „Het is slordig, maar het blijft mensenwerk”, zo klinkt het. „Maar mijn ervaring is dat het weinig voorkomt.”

Albert Heijn is op dit moment bezig elektronische prijskaartjes in te voeren voor een aantal supermarkten. Die moeten ervoor zorgen dat er geen licht meer zit tussen kassa- en schapprijzen. Nog dit jaar moeten 150 winkels met elektronische prijskaartjes van de circa 950 winkels zijn uitgerust. Prijzen aan de kassa zijn overigens leidend bij Albert Heijn. Toch kunnen klanten geld terugvragen als hun bon onaangename verrassingen bevat, laat de zegsvrouw weten. „Daar gaan we coulant mee om.”