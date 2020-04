AH en Jumbo tevreden over spreiding klantenstroom voor Pasen

Supermarktketens Albert Heijn en Jumbo zien dat klanten het doen van paasboodschappen niet op het laatste moment laten aankomen. De brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) riep consumenten eerder deze week op om niet massaal naar de supermarkt te gaan op Goede Vrijdag of Stille Zaterdag. Dan is het voor klanten en personeel nog te doen om 1,5 meter afstand van elkaar te houden in verband met het coronavirus.

CBL-directeur Marc Jansen zei eerder deze week nog dat de supermarktbranche zich schrap zette voor de drukte rond Pasen, die zich in toenemende mate kan meten met de drukte voor kerst. „Wij hebben ons echter niet heel erg schrap hoeven zetten”, laat een woordvoerder van Albert Heijn weten. „Wij zien dat klanten de laatste weken minder vaak naar de winkel komen en doelgerichter aankopen doen.” Volgens de supermarktketen is in de winkels te zien dat er goed gehoor wordt gegeven aan de oproep om niet tot het laatste moment te wachten met paasboodschappen.

„We zien dat mensen het doen van boodschappen momenteel meer spreiden over de hele week en daarmee gehoor geven aan de oproep van het CBL”, aldus Jumbo. „Desondanks verwachten we wel dat het dit paasweekend drukker wordt dan afgelopen weekenden.” Sommige Jumbo-winkels zijn dit weekend langer open om eventuele drukte op te vangen, laat de woordvoering van Jumbo weten.

De woordvoerder van Albert Heijn doet geen mededelingen over de verwachte omzet deze week, omdat dat concurrentiegevoelige informatie is. Ook Jumbo laat die vraag onbeantwoord. CBL-directeur Jansen liet eerder deze week weten dat de supermarkten in Nederland vóór de corona-uitbraak tijdens een paasweek rond de 950 miljoen euro omzet konden verwachten, tegenover 750 miljoen euro in een normale week.