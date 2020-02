Agractie gaat 21 maart zelf producten verkopen voor een „symbolische prijs”

Op zo’n veertig locaties door het hele land gaan boeren en boerinnen op 21 maart „onbewerkte agrarische producten” aanbieden voor de „vrijwel symbolische prijs” die zij daar zelf voor krijgen.

Dat heeft de boerenactiegroep Agractie woensdag gemeld. Volgens Agractie worden boeren „uitgeknepen door supermarkten die liever goedkoop voedsel met een veel grotere milieubelasting uit het buitenland halen, dan de Nederlandse boer een eerlijke prijs voor duurzaam geproduceerd voedsel te betalen.”

Een woordvoerder uit de Gelderse Vallei vertelde woensdag over een boer in de Flevopolder die zijn akker met „puntgave” wortels heeft moeten omploegen omdat dat hem minder verlies opleverde dan wanneer hij de wortels zou oogsten en verkopen. „Terwijl de consument in de supermarkt acht keer zoveel betaalt voor dezelfde wortels. Bij spruiten gaat de prijs zelfs zestien keer over de kop. Melkveehouders ontvangen iets meer dan een kwart van de prijs voor een liter melk in vergelijking met wat de consument er voor moet neerleggen. Geen wonder dat boeren failliet gaan, terwijl groothandels en supermarkten grote winsten draaien.”

De producten die op zaterdag 21 maart zullen worden aangeboden, verschillen per regio. Zo wordt er een melkproeverij georganiseerd, worden er aardappelen gepoft en geproefd, leren consumenten etiketten lezen en zullen op sommige locaties levende dieren aanwezig zijn.