Afzet China en VS stemt Rémy Cointreau iets positiever

De Franse drankenproducent Rémy Cointreau is iets positiever over zijn prestaties in de eerste helft van het gebroken boekjaar. Nog altijd zal sprake zijn van een stevige daling van de operationele winst, maar minder fors dan eerder voorspeld. Dit komt vooral door beter dan verwachte verkopen in China en de Verenigde Staten.

Rémy Cointreau rekent nu op een winstval van 25 tot 30 procent in de zes maanden tot en met september. Eerder ging de maker van onder meer cognacmerken Rémy Martin en Louis XIII uit van een daling van de winst met 35 tot 40 procent. Onder meer de cognacverkopen toonden herstel. Deze vielen in het tweede kwartaal nog wel iets lager uit dan een jaar eerder. Maar dat staat in geen vergelijking met het eerste kwartaal toen sprake was van een daling van de verkopen met bijna 40 procent.

De beter dan verwachte prestaties van het Franse concern in China en VS passen in het bredere beeld in de drankensector. Eerder zei branchegenoot Pernod Ricard een verbetering te zien in de vraag in onder meer de Verenigde Staten en West-Europa, vooral door thuisdrinkers. Voor het hele jaar rekent Pernod Ricard op een winstval van 15 procent.