Afwachtend begin voor AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag vrijwel vlak begonnen. Ook de meeste andere Europese beursgraadmeters lieten bij de opening weinig beweging zien. De handel staat deze week vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Op het Damrak komt deze week het cijferseizoen op stoom.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt een fractie lager op 566,62 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 855,18 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen 0,1 procent.

Bij de kleinere bedrijven in Amsterdam klom RoodMicrotec ruim 2 procent. Investeerder Dirk Lindenbergh spekt de kas van de toeleverancier aan de chipindustrie met 500.000 euro. Het geld wordt gebruikt om de groeistrategie versneld te kunnen uitvoeren, onder meer door de aanschaf van nieuwe apparatuur.