Afvalverwerker Renewi somberder gestemd

Afvalverwerker Renewi heeft zijn verwachtingen voor zijn komende gebroken boekjaar naar beneden bijgesteld. Het bedrijf heeft te maken met extra vertraging voor een nieuwe manier om vervuilde grond te reinigen. Die mag het bedrijf nog niet toepassen waardoor er minder inkomsten zijn.

Heikel punt zijn extra tests die Renewi moet doen om aan de Nederlandse autoriteiten aan te tonen dat de behandelde grond veilig is voor gebruik. De afvalverwerker verwacht komend boekjaar een tijdelijke vergunning te krijgen. Het bedrijf zegt voldoende klanten te hebben om die behandelde grond af te nemen zodra het groene licht wordt gegeven.

De operationele winst over het boekjaar dat 1 april van start gaat valt daardoor ongeveer 25 miljoen euro lager uit. Renewi stelt verder voor het dividend over het lopende kwartaal te verlagen. Ook komend jaar wordt het dividend verlaagd. Die maatregelen moeten Renewi ongeveer 30 miljoen euro opleveren. Verder heeft Renewi een afspraak met banken aangepast en gaat de onderneming in de kosten snijden.

Renewi ontstond in 2017 door een fusie tussen het Britse Shanks en het Nederlandse Van Gansewinkel.