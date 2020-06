Afvalverwerker Renewi snijdt verder in de kosten

Afvalverwerker Renewi zet het mes in de uitgaven. De onderneming die als gevolg van de coronacrisis minder afval verwerkt wil via verdere digitalisering en het optimaliseren van processen de kosten omlaag krijgen. In het lopende boekjaar wordt 60 miljoen euro ‘bespaard’. Deels via een lopend besparingsprogramma en deels door het uitstellen van de uitgaven. Ook het slotdividend wordt geschrapt.

De leiding van het bedrijf deed vanwege de crisis en daarmee gepaard gaande onzekerheden al vrijwillig afstand van 20 procent van het loon en ook andere mensen in de top van het bedrijf leveren gedurende de crisisperiode 10 procent in. Bonussen over het afgelopen boekjaar dat liep tot en met maart worden louter in aandelen betaald, om geld in kas te houden. Verder zijn bonussen en extra’s voor het lopende boekjaar geschrapt.

Om de kosten te verlagen greep Renewi al in bij de flexibele schil. Of er ook vaste banen verdwijnen, is nog niet bekend. Topman Otto de Bont legt uit dat dit ook te maken heeft met de totale impact van de crisis. Volgens hem was de maand mei al weer beter dan de maand april. En in juni lijkt de situatie verder te normaliseren.

Sowieso is de impact van Covid-19 in Nederland maar beperkt. Milieustraten bleven open en de lockdownmaatregelen hadden maar beperkt impact. De Bont stelt dat op het dieptepunt 15 procent minder afval werd verwerkt. In België, waar strengere maatregelen golden, was het volume ruim een derde minder.

Ingrijpen in het personeelsbestand is volgens De Bont nodig bij een structurele volumedaling van minstens 5 procent. Het is nu nog te vroeg om daarover te beslissen.

Renewi sloot het boekjaar dat liep tot en met maart af met een omzet van 1,7 miljard euro. Dat was 2 procent meer dan een jaar eerder. Verder resteerde een verlies van ruim 77 miljoen euro. Dit kwam vooral door afschrijvingen op onderdelen die eerder verkocht werden. De Bont verwacht in boekjaar 2021 verlost te zijn van dit soort kwesties uit het verleden.