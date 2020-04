Afvalverwerker Renewi maakt werk van hergebruik mondkapjes

Om het tekort aan mondkapjes in de zorg als gevolg van het rondwarende coronavirus op te vangen, wordt werk gemaakt van het recyclen van de gezichtsmaskers. Afvalverwerker Renewi is daarvoor een samenwerking aangegaan met Van Straten Medical/GreenCycl, dat eerder samen met onderzoekers van de TU Delft en verschillende ziekenhuizen een methode ontwikkelde om de mondmaskers te reinigen.

Volgens Renewi krijgen door de krachtenbundeling dagelijks ruim 48.000 mondkapjes een tweede leven. Door de zogeheten FFP2-maskers een kwartier bloot te stellen aan een temperatuur van 121 graden, kunnen ze tot vijf keer worden hergebruikt. Het proces heeft volgens de initiatiefnemers de goedkeuring van het RIVM.

Medisch personeel in een ziekenhuis mag een mondkapje eenmalig gebruiken, waarna het vanwege scherpe hygiënerichtlijnen moet worden weggegooid. Door de stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus en de groei van het aantal opgenomen patiënten in ziekenhuizen is er een tekort aan mondkapjes ontstaan.

Renewi levert aan ziekenhuizen speciale vaten waarin de gebruikte mondkapjes worden verzameld. De volle vaten worden bij Van Straten Medical/GreenCycl afgeleverd die de mondkapjes en de vaten steriliseert. Een codering op de dekselvaten en op de mondkapjes voor het sterilisatieproces zorgen ervoor dat de zorginstelling de eigen mondkapjes retour kunnen ontvangen.