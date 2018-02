Afvalverwerker Renewi blijft het goed doen

Afvalverwerker Renewi, ontstaan uit de fusie tussen Van Gansewinkel en het Britse Shanks, blijft profiteren van de gunstige economische omstandigheden in Nederland en België. Dat schrijft het bedrijf in een tussentijds handelsbericht.

Door de bloeiende economie valt er meer afval te recyclen. Het is in het najaar altijd wel wat rustiger dan in andere maanden, aldus topman Peter Dilnot. Dat komt doordat er dan doorgaans wat minder activiteit is in de bouw- en sloopsector. Toch verliep alles in lijn met de verwachtingen. Renewi houdt daarom vast aan zijn eerder gestelde vooruitzichten voor het hele boekjaar, dat loopt tot en met maart dit jaar.

De samenvoeging van Shanks en Van Gansewinkel ligt volgens het bedrijf nog altijd op koers. De verwachting is dat de fusie aan het einde van het boekjaar minstens 12 miljoen euro aan structurele kostenbesparingen heeft opgeleverd. Dat synergievoordeel moet uiteindelijk oplopen tot 40 miljoen euro.