Afvalreus Renewi af van Nederlands grondprobleem

De Brits-Nederlandse afvalreus Renewi is verlost van de grondkwestie die het bedrijf in Nederland parten speelde. Grond die dochteronderneming ATM thermisch had gereinigd, mocht een tijdlang niet gebruikt worden omdat het mogelijk niet aan veiligheidseisen voldeed. Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) heeft dat verbod nu opgeheven.

Door vervuilde grond thermisch te reinigen, kan die grond ontdaan worden van bijvoorbeeld teerhoudend asfalt. Schoongemaakte grond kan vervolgens weer verkocht worden aan bijvoorbeeld industriële bedrijven. De Inspectie Leefomgeving en Transport verbood het gebruik van dit soort grond in 2018 wegens veiligheidszorgen.

Renewi voelde dit verbod in zijn resultaten. Dat kwam mede doordat het bedrijf meermaals tests moest uitvoeren om te bewijzen dat de gerecyclede grond veilig was voor gebruik. Dit noopte de afvalverwerker, ontstaan uit de fusie van het Britse Shanks en het Nederlandse Van Gansewinkel, tot het verlagen van zijn verwachtingen voor dit jaar. Het aandeel Renewi ging op de beurs in Londen fors omhoog op de bekendmaking. Renewi heeft plannen voor een notering op de beurs in Amsterdam.