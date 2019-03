„Afvalkosten drijven gemeentebelastingen op”

Huiseigenaren in Nederland betalen dit jaar in doorsnee meer aan hun gemeente. Dat komt vooral door een hogere afvalstoffenheffing. Die gaat in vrijwel alle gemeentes omhoog, meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van eigen onderzoek.

Woningbezitters betalen gemeenten onroerendezaakbelasting en afvalstoffen- en rioolheffing. Gemiddeld stijgen die kosten met 3,4 procent ten opzichte van 2018. Dat is een sterkere stijging dan de verwachte inflatie voor 2019, die op 2,4 procent wordt geraamd. Volgens de VEH gaat de gemeentelijke belasting voor afvalverwerking gemiddeld met 5,5 procent omhoog.

Onderling zijn er wel veel verschillen. Zo stijgen de woonlasten in de gemeente Bloemendaal met 200 euro, tegenover een landelijke gemiddelde stijging van 25 euro. Ook de Zuid-Hollandse fusiegemeente Giessenlanden en het Brabantse Cuijk zijn met stijgingen van respectievelijk 160 euro en 106 euro flink duurder geworden voor huiseigenaren. Huishoudens in Waddinxveen, Goes en Bladel zijn dit jaar juist minder kwijt aan gemeentelijke woonlasten.