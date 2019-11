Afval als bron van innovatie op recyclebeurs in Gorinchem

Afvalverwerkingsmachines, vorkheftrucks en grote recycletonnen. Op de jaarlijkse Vakbeurs Recycling, die deze dagen te bezoeken is, tonen veel bedrijven hun –veelal creatieve– oplossingen als het gaat om afvalverwerking.

Van de vele beurzen die jaarlijks in de Evenementenhal in Gorinchem worden georganiseerd, is deze zeker niet de drukstbezochte. Toch ziet de organisatie dat zowel het aantal standhouders als het aantal bezoekers iedere editie gestaag toeneemt. „Dit is goed te verklaren door de toenemende maatschappelijke interesse voor duurzaamheid”, zegt voorlichter Patrick Drenthen.

Vorig jaar bezochten in totaal 4500 mensen de Vakbeurs Recycling. De organisatie mikt nu op een bezoekersaantal van 4700. „Op basis van de eerste dag moeten we dit aantal zeker kunnen halen.” En er zit nog zeker rek in. „De begane grond is volgeboekt, maar op de eerste verdieping is er nog volop ruimte.”

80 miljoen euro extra voor circulaire economie

Henk van de Haar (49) uit Wekerom is een van de 157 standhouders. Hij verkoopt afvalbakken die het gescheiden inzamelen van afval makkelijker moet maken. „Als je afval wil scheiden, ontkom je niet aan een tuin of keuken die volstaat met verschillende kliko’s of afvalbakken. Veel mensen vinden dat vervelend. Ik dacht: daar moet iets op te verzinnen zijn.”

En zo ontstond het idee om zijn bedrijf Luxobin op te richten. „Met deze afvalbakken is het makkelijk om de verschillende afvalstromen te scheiden in één bak.”

Van de Haar heeft ook gedacht aan het praktische gebruik van zijn product. „De afvalbak is in zestien kleuren te bestellen, dus hij past zo in het interieur van de keuken. We kunnen ze zelfs op maat maken of als inbouwmodel, zodat de afvalbak mooi achter een keukenkastje verdwijnt. Het argument dat afval inzamelen veel werk is en ook nog eens veel ruimte kost, is hiermee dus definitief van tafel”, grapt hij.

Van de Haar verkoopt zijn producten sinds twee jaar actief. Ook scholen en bedrijven weten zijn bedrijf inmiddels te vinden. En dat biedt wellicht nieuwe mogelijkheden. „Als de groei zich doorzet, wil ik op termijn sociale werkplaatsen creëren.”

Houtsnippers

Naast de vele transport- en afvalverwerkingsbedrijven is de van oorsprong Spaanse Cristina Villalba (53) een opvallende verschijning. Ze maakt schilderijen van afval dat door bedrijven aan haar wordt gedoneerd.

Haar stand is uitgedost met de door haar gemaakte kunstwerken. „Ik krijg soms wel tien kilo mee aan afval. Dit is vaak glas of plastic, maar soms ook houtsnippers of boeken. Het verbaast me soms hoeveel ik meekrijg.”

Villalba geeft daarnaast ook les op een internationale school. Daar leert ze de kinderen wat ze ook met haar schilderijen wil laten zien. „Zelfs afval kan heel goed een tweede leven krijgen. Niet alles hoeft altijd maar meteen te worden weggegooid.”

Op de beurs heeft ze genoeg aanspraak. Veel mensen bezoeken haar stand. Toch vindt ze het belangrijker dat deze mentaliteitsverandering bij de jeugd plaatsheeft. „Daar hoop ik zo aan bij te dragen. Zij hebben de toekomst.”

Naar een beurs zonder folders

Op de Vakbeurs Recycling liggen bij iedere stand wel folders. Sommige mensen nemen hier tassen vol van mee. Kan dat niet duurzamer?

Voorlichter Drenthen vindt van wel. Hij zegt dat de organisatie volgend jaar met een ‘digital badge’ gaat werken. „Iedere bezoeker krijgt een badge met een chip. Vindt hij de stand interessant, dan kan hij zijn badge daar scannen.”

Bij thuiskomst hoeft de bezoeker alleen maar zijn mailbox te checken. „We sturen dan een e-mail waarin alle informatie te vinden is over de bedrijven waar de badge over het scanapparaat is gegaan.” Zo wil de organisatie toewerken naar een ‘digitale draagtas’. Folderrekken en flyerende standhouders zullen bij de volgende editie van de beurs dus grotendeels tot het verleden behoren.