‘Aftrap beursgang Saudi Aramco begin november’

Het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco wil alsnog zijn beursgang doorzetten. Op 3 november doet het concern daar de officiële aftrap voor, meldden ingewijden aan persbureau Reuters.

Normaal gesproken krijgen beleggers binnen enkele weken na de aftrap een gedetailleerde prospectus met de prijzen, waarop ze mogen inschrijven. Het staatsoliebedrijf wilde nog niet reageren op de geruchten.

De aftrap van de beursgang stond eerder deze maand op de planning maar werd uitgesteld. Dat had te maken met de droneaanval op meerdere olie-installaties van de onderneming in september. Saudi Aramco wilde de tijd nemen om de gevolgen van de aanval te bespreken met investeerders.

Saudi Aramco is naar verluidt van plan 1 tot 2 procent van de aandelen naar de beurs in Riyad te brengen en wil later een internationale notering toevoegen. De waardering van Saudi Aramco moet circa 2000 miljard dollar bedragen, waarmee het concern direct het waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld zou zijn.