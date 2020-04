Afspraken tussen retail en vastgoed: huur winkels opschorten

De retailsector, de vastgoedbedrijven en vastgoedfinanciers hebben richtlijnen opgesteld over de manier waarop winkels hulp kunnen krijgen die in ernstige problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Zo is onder meer overeengekomen dat de verhuurders van de panden de huur (deels) kunnen opschorten in april, mei en juni. Ook zullen ze geen winkeliers uitzetten als die kunnen aantonen dat de problemen komen door de crisis.

Het „steunakkoord” is niet bindend, meldt het ministerie van Economische Zaken vrijdag. Wel waren er de belangrijkste brancheorgisaties betrokken bij het overleg, waarin plannen zijn bedacht om de retailhandel meer lucht en tijd te geven in deze financieel zware tijd. Het is volgens het ministerie een „gentlemen’s agreement” tussen retailers, de detailhandel en vastgoedondernemers. Ook banken zijn bij de afspraken betrokken.

Ook zijn afspraken gemaakt over heropening van winkels, zodra dat weer (deels) kan. Op de lange termijn komt mogelijk kwijtschelding van betalingsverplichtingen in zicht. Daar moeten nog nadere afspraken over komen.

Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) vinden de deal een mooie eerste stap en een voorbeeld voor andere sectoren. „De vastgoed- en retailsector hebben elkaar in deze barre tijden weten te vinden. Op deze manier kunnen onze ondernemers zoveel mogelijk blijven ondernemen in de 1,5 metersamenleving waar we nu in zitten. Dit is precies hoe we het als land moeten doen in deze tijd: problemen samen aanpakken en de pijn redelijk verdelen.”