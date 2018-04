Afschaffing dividendtaks: niet in verkiezingsprogram, wel in regeerakkoord

De discussie over het plan van het kabinet om de dividendbelasting af te schaffen, is weer opgelaaid. Dat premier Rutte alsnog interne memo’s openbaar maakt, is koren op de molen van de tegenstanders. Maar waar gaat het eigenlijk over? Enkele vragen.

Wat is dividendbelasting?

Een bedrijf kan een deel van de winst betalen aan aandeelhouders. Dit heet winstuitkering of dividend. Een onderneming moet van dat bedrag 15 procent inhouden en betalen aan de Belastingdienst.

Waarom wil het kabinet de belasting afschaffen?

De ingehouden belasting mag in Nederland verrekend worden met de inkomstenbelasting (particulieren) en de vennootschapsbelasting (vennoten). Buitenlandse geldschieters moeten meer moeite doen om de belasting terug te krijgen. Wie niet in Nederland woont, kan van de verrekening namelijk geen gebruikmaken. De regering denkt dat het voor buitenlandse bedrijven aantrekkelijker wordt om zich hier te vestigen als ze de dividendbelasting niet meer hoeven te betalen.

Open kaart over dividendbelasting

Waar gaat de ophef over?

Het levert buitenlandse bedrijven profijt op als ze de belasting niet meer hoeven te betalen. In de Nederlandse staatskas komt echter 1,4 miljard euro minder binnen. De discussie in de politiek gaat om de vraag of het plan per saldo beter is voor de Nederlandse economie. Voorstanders van het plan vonden bevestiging in hun standpunt toen op 15 maart bekend werd dat Unilever zijn hoofdkantoor van Londen naar Nederland gaat verhuizen. Tegenstanders willen weten of ambtenaren het kabinet goed geïnformeerd hebben over de negatieve effecten voor de economie. Ze vinden het oneerlijk dat Nederlandse bedrijven niet profiteren van de afschaffing van de belasting, en de grote multinationals schijnbaar wel. Sommige partijen in de Tweede Kamer suggereerden dat het kabinet zich onder druk had laten zetten door multinationals.

Maakt de openbaarmaking van de memo’s een einde aan de discussie?

Waarschijnlijk niet. De afspraak in het regeerakkoord riep vragen op omdat de afschaffing van de dividendbelasting niet voorkomt in de verkiezingsprogramma’s van de partijen. Dit betekent dat de Nederlandse kiezers niet over de dividendtaks hebben gestemd. Tot nu toe is niet precies duidelijk welke argumenten tot het besluit hebben geleid. Omdat de regering de memo’s met belangrijke informatie uit de formatieperiode eerst niet openbaar wilde maken, zijn de tegenstanders verontwaardigd en willen ze met premier Mark Rutte in debat.