Afrijden kan weer op tijd

Het CBR is erin geslaagd om de wachttijden voor afrijden op te lossen. Op alle locaties kan er binnen de afgesproken termijn van zeven weken worden afgereden, en bij elf van de 54 examencentra zelfs binnen een week, meldt De Telegraaf.

„We zijn er in geslaagd om zoveel extra examinatoren aan te trekken, dat we inmiddels overal snel kandidaten kunnen oproepen voor hun rijexamen. De afgelopen drie jaar hebben we in totaal 226 nieuwe mensen aangetrokken en ook dit jaar staat de teller alweer op 70, waardoor er nu zo’n 650 paraat staan”, zegt Irene Heldens van het CBR.

Dat is heel anders dan een jaar terug, toen de wachttijden in met name de Randstad soms opliepen tot wel vier maanden. Heldens: „Ja, dat waren extreme tijden en wij vonden het ook vreselijk dat examenkandidaten zo lang moesten wachten. Vandaar dat we ondanks de krapte op de arbeidsmarkt blij zijn dat we 40 procent nieuwe examinatoren hebben kunnen aannemen.”