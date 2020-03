‘Afname vraag naar olie vanwege coronavirus’

De vraag naar olie daalt dit jaar als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Na de Chinese economie worden nu ook andere landen geraakt. Bovendien is de vraag naar reizen ingezakt. Dit alles treft de vraag naar olie, meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in zijn maandelijkse rapport over de oliemarkt.

De organisatie denkt dat er dit jaar vraag is naar 99,9 miljoen vaten per dag, een afname van 90.000 vaten per dag ten opzichte van vorig jaar. In februari ging het IEA nog uit van een groei van de vraag naar olie met 825.000 vaten per dag.

De uiteindelijke situatie hangt af van de ontwikkeling van de uitbraak en hoe snel de verspreiding tot staan kan worden gebracht. Het IEA heeft een worstcasescenario van een afname met 730.000 vaten per dag. Als de coronacrisis snel wordt opgelost, voorziet het agentschap een stijging van de vraag met 480.000 vaten per dag.

Overigens is de recente prijsval op de oliemarkten nog niet meegenomen in de ramingen van het IEA. De olieprijzen zijn maandag met meer dan een vijfde gedaald, nadat Saudi-Arabië besloot de vraagprijs voor zijn olie te verlagen. Bovendien kondigde het land aan in april flink meer te gaan produceren. Daarmee willen de Saudi’s Rusland dwingen alsnog akkoord te gaan met een door oliekartel OPEC voorgestelde productieverlaging.

IEA-topman Fatih Birol waarschuwde de olieproducenten dat „Russisch roulette spelen” op de oliemarkt „ernstige gevolgen” kan hebben. Als de olieprijs onder de 25 dollar per vat komt te liggen, dreigt de ontwikkeling van de Amerikaanse markt voor schalie-olie volgens hem stil te vallen. Daardoor zou er minder olie beschikbaar komen.