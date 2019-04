AFM-voorzitter Van Vroonhoven wordt docent in speciaal onderwijs

Merel van Vroonhoven stopt per 1 september als bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ze heeft dan vijfenhalf jaar aan het roer gestaan van de toezichthouder. Ze wil leraar worden in het speciaal onderwijs en start met de opleiding tot leraar basisonderwijs.

Van Vroonhoven zegt na jaren in raden van bestuur te hebben gewerkt een meer concrete bijdrage te willen leveren in de publieke sector. Het leraarschap wil ze combineren met haar bestuurlijke ervaring, bijvoorbeeld in commissariaten en commissies voor zorg of onderwijs.

In een interview met het Financieele Dagblad benadrukt Van Vroonhoven, die in maart vorig jaar nog voor een tweede termijn werd benoemd bij de AFM, haar persoonlijke motivatie om de overstap naar het speciaal onderwijs te maken. Haar zoon heeft autisme en om die reden heeft ze ervaring met speciaal onderwijs. Dat alles heeft volgens haar een grote rol gespeeld in haar keuze. Ze zocht naar eigen zeggen een manier om meer te kunnen betekenen voor kwetsbare mensen.

Van Vroonhoven zegt geworsteld te hebben met de vraag hoe ze haar besluit aan de collega’s bij de AFM moest uitleggen. „Ik kreeg steeds meer het gevoel dat ik in een bubbel leef waarin ik veel met andere bestuurders in vergaderzalen zit en uitsluitend werk met hoogopgeleiden. Een groep van happy few waar ik er zelf één van ben, in een samenleving die zich kenmerkt door een steeds grotere scheiding tussen haves en have-nots”, zo zegt ze in de krant.

Van Vroonhoven zegt de AFM overigens met een gerust hart achter te laten. Er is volgens haar een volwaardig en competent bestuur en de koers voor de komende jaren is helder, zo benadrukt ze.

De AFM ziet haar bij monde van voorzitter Paul Rosenmöller van de raad van toezicht niet graag vertrekken, maar heeft respect voor de keuze. De zoektocht naar een opvolger is inmiddels begonnen.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) laat in een reactie weten dat de AFM een geweldige bestuurder gaat missen. „Ik vind het erg jammer dat ze weggaat, maar ook heel stoer dat ze voor haar passie kiest: het speciaal onderwijs”, aldus Hoekstra op Twitter.