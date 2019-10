AFM vindt adviseurs Caribisch Nederland laks

Financieel adviseurs en -bemiddelaars, kredietverstrekkers en vermogensbeheerders in Caribisch Nederland moeten zorgvuldiger werken. Dat vindt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na het uitvoeren van een zogeheten marktmonitor.

Volgens de toezichthouder hebben verschillende partijen bij de vragenlijst aangegeven dat ze verzekeringen aanbieden, terwijl dit helemaal niet het geval is. Ook bleken sommige instellingen op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zelf polissen te hebben afgesloten bij verzekeraars die daarvoor niet de juiste papieren bezaten. En diverse partijen verzuimden bepaalde wijzigingen aan de AFM door te geven.

„Het is een beetje laks”, zegt een woordvoerster van de AFM. Volgens haar is het belangrijk dat instellingen de jaarlijkse digitale vragenlijst van de waakhond goed invullen. De toezichthouder gebruikt de verkregen informatie bij het aanscherpen van zijn toezicht.

Puur op basis van de marktmonitor kan de AFM geen straffen opleggen. Maar als de toezichthouder het idee heeft dat er iets niet in de haak is, kan wel worden besloten om nader onderzoek te doen. Over dit soort individuele zaken mag de AFM geen informatie naar buiten brengen.