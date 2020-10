AFM: steeds meer signalen over risicovolle beleggingen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) krijgt steeds meer meldingen binnen over buitenlandse beleggingsplatformen die risicovolle beleggingen aanbieden. Consumenten kunnen daardoor snel veel geld verliezen, soms tot honderdduizenden euro’s.

De signalen gaan vooral over beleggingen in CFD’s (contracts for difference). Dat zijn complexe hefboomproducten, waarbij mensen speculeren op een koersstijging of -daling. Consumenten kunnen daarmee meer kwijtraken dan hun oorspronkelijke inleg.

Sinds 2019 is het aantal signalen dat de AFM hierover krijgt, enorm gegroeid. Vaak gaat het om dubieuze aanbieders uit Cyprus. Tussen 2015 en 2018 kreeg de financiële waakhond ongeveer 40 meldingen over Cyprische aanbieders. Vanaf 2019 zijn dat er al ruim 330, een veelvoud.

Deze aanbieders hebben vaak een vergunning in het Europese land waar zij gevestigd zijn. Daardoor mogen ze ook producten in Nederland aanbieden. Maar de AFM houdt geen toezicht op deze ondernemingen, dat doet de vergunningverlenende toezichthouder in het eigen land. Tegen de tijd dat die met een waarschuwing komt, is het vaak al te laat en zijn Nederlandse consumenten hun geld al kwijt, waarschuwt de AFM.

In de eerste zes maanden van dit jaar kreeg de AFM in totaal 1863 meldingen over dubieuze financiële aanbiedingen en serviceabonnementen, zo komt naar voren uit de halfjaarlijkse ‘signalenmonitor’.