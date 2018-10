AFM legt cryptobedrijf dwangsom op

Het in cryptovaluta’s gespecialiseerde bedrijf Dutch Crypto Mining heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een fikse dwangsom gekregen. De toezichthouder vermoedde dat het bedrijf beleggingsproducten aanbood waarvoor de waakhond toestemming moet geven, maar kreeg nul op het rekest na verzoeken om meer informatie.

Dutch Crypto Mining bood mensen aan te investeren in het ‘minen’, of het delven, van cryptomunten. De uiteindelijke dwangsom bereikte op 15 oktober het maximale bedrag van 50.000 euro. Inmiddels is Dutch Crypto Mining failliet verklaard. De AFM heeft nog niet de informatie gekregen waar om werd gevraagd.