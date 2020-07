AFM legt Aegon boete van half miljoen op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in mei een bestuurlijke boete van 500.000 euro opgelegd aan verzekeraar Aegon. Volgens de toezichthouder zijn er fouten gemaakt bij de ontwikkeling van een financieel product, het Uitkerend Beleggingspensioen (UBP). Daardoor kon dat product terechtkomen bij consumenten voor wie het niet geschikt is.

Het UBP is een complex pensioenproduct met een variabele uitkering. De hoogte van de uitkering is onder meer afhankelijk van de beleggingsresultaten en gedurende de looptijd kan het product niet worden gewijzigd. Klanten moeten de risico’s van zo’n variabel product kunnen en willen dragen. Dit product werd eind november 2016 op de markt gebracht door Aegon. De AFM stelde de overtreding vast vanaf die datum tot 1 januari 2018.

Het basisbedrag van de boete in deze zaak is 500.000 euro en de AFM vindt dat bedrag in dit geval passend. De toezichthouder waardeert het dat Aegon zich constructief heeft opgesteld bij het onderzoek, maatregelen heeft getroffen om herhaling te voorkomen en eventuele nadelige gevolgen van de overtreding voor haar klanten ondervangt. Dit leidt echter niet tot een verlaging van de boete. Aegon heeft geen bezwaar aangetekend tegen het besluit van de AFM, waardoor dit op 24 juni 2020 onherroepelijk is geworden.