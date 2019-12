AFM: ‘Fondsen, wees eerlijk over pensioenverlaging’

Pensioenfondsen moeten beter communiceren met hun deelnemers als ze korten op pensioenen. Ze moeten niet alleen wijzen op de externe oorzaken, maar ook op de gevolgen van het eigen beleid. Dat raadt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan in een rapport.

De onderzoekers hebben geanalyseerd hoe pensioenfondsen naar buiten treden als een pensioenverlaging ophanden is, bijvoorbeeld via de website en nieuwsbrieven. De conclusie: de informatie is „niet altijd evenwichtig”. „Als u uitleg geeft over de oorzaken van een verlaging, horen daar zowel de rente als beleggingskeuzes en de hoogte van premies in thuis”, beveelt de AFM aan.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken kwam onlangs al met maatregelen waardoor de meeste fondsen de pensioenen niet hoeven te verlagen. De bewindsman stelde dat er mogelijk nog gesneden moet worden in de pensioenen bij vier fondsen, waarbij in totaal zo’n 600.000 werkenden en gepensioneerden zijn aangesloten. Dit betreft kleinere fondsen. Of er daadwerkelijk ergens gekort moet worden is nog niet zeker. De financiële situatie aan het einde van het jaar zal de doorslag geven.