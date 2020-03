AFM deelt fikse boetes uit in zaak Goedkopehypotheek.nl

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft fikse boetes opgelegd aan Goedkopehypotheek.nl en twee betrokken leidinggevenden. Het bedrijf in kwestie was een paar jaar terug actief als hypotheekadviseur en -bemiddelaar. Volgens de toezichthouder ontbrak het bij het bedrijf aan de benodigde integriteitswaarborg.

De onderneming zelf moet 200.000 euro betalen en de leidinggevenden krijgen boetes opgelegd van respectievelijk 500.000 en 125.000 euro. Hoewel Goedkopehypotheek.nl niet meer actief is als financiële dienstverlener, blijft een boete volgens de AFM van belang om duidelijk te maken dat de financiële waakhond dit soort praktijken niet accepteert en daartegen optreedt.

Goedkopehypotheek.nl zette veel freelancers in. De beloning die zij ontvingen was in de praktijk in hoge mate afhankelijk van de omzet die zij behaalden. Deze wijze van belonen is in strijd met verschillende regels. Daarnaast had de onderneming volgens de AFM klachten van klanten niet in behandeling genomen met de daarbij vereiste mate van zorgvuldigheid en objectiviteit.