AFM: beleggers accepteren lager rendement bij duurzame belegging

Consumenten zijn bereid een lager rendement te accepteren op duurzame beleggingen. Ook vinden ze het niet erg als de risico’s hoger zijn dan bij normale beleggingen. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar aanleiding van een onderzoek onder consumenten.

De financiële waakhond wijst op het belang van toezicht op duurzame beleggingen. Daarmee wil de AFM voorkomen dat er aan ‘greenwashing’, het aanprijzen van niet-duurzame producten als duurzame producten, wordt gedaan.

Het aanbod van duurzame beleggingsproducten is flink toegenomen de laatste tijd en dat was voor de AFM aanleiding om te kijken hoe consumenten daarmee omgaan. Door mensen gefingeerde beleggingsproducten voor te schotelen bleek dat ze liever duurzaam dan niet-duurzaam beleggen. Die voorkeur is zelfs zo groot dat een duurzame belegging met een lager rendement of hoger risico dan een niet-duurzame belegging nog altijd als interessanter wordt gezien.

De AFM is blij met de ontwikkeling van Europese wetgeving waarin onder meer een gezamenlijke definitie van duurzaamheid wordt opgenomen. Daardoor ontstaat er volgens de toezichthouder meer transparantie en kan greenwashing beter worden tegengegaan.