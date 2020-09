AFM: aandacht voor verplichte diploma’s verslapt

Bij financiële dienstverleners dreigt de aandacht voor verplichte diploma’s te verslappen. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De toezichthouder heeft onderzoek gedaan en noemt de resultaten hiervan „zorgwekkend”. Daarom wordt een dringend beroep gedaan op alle financiële dienstverleners om hun diploma’s te controleren en hun vergunningen in te leveren wanneer ze niet meer aan de diplomaplicht voldoen.

De financiële waakhond baseert zijn waarschuwing op een studie onder ruim 200 financiële dienstverleners. Bij 57 van hen bleken de vereiste diploma’s niet of niet allemaal aanwezig. Zij hebben de betreffende vergunningen ingeleverd. Met name op het gebied van advisering bij inkomensverzekeringen bleken de verplichte diploma’s niet altijd aanwezig.

Dat laatste wil overigens niet zeggen dat de betreffende financiële dienstverleners zonder diploma klanten hebben geadviseerd. Veel onderzochte partijen gaven aan dat ze niet adviseren over producten waarvoor ze geen diploma (meer) hebben. Maar ook in dat geval zijn ze verplicht hun adviesvergunning in te leveren, stelt de AFM, die van plan is om de diplomaplicht actief te gaan handhaven.

Volgens de regels moeten financiële dienstverleners voor iedere productcategorie waarin ze adviseren een apart diploma hebben. Deze diplomaplicht is bedoeld om er voor te zorgen dat consumenten altijd door iemand geadviseerd worden met actuele kennis. Het juiste diploma vergroot de kans op passend advies, aldus de AFM.